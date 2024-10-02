Продюсер Иосиф Пригожин заговорил о разводе с певицей Валерией

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Продюсер Иосиф Пригожин в подкасте "Ничё Святого", который выходит на HiFi-стриминге Звук, рассказал, что в 2008 году он был на грани развода с певицей Валерией.

Фото: wikimedia.org by Yv3010, CC BY 4.0

По словам Пригожина, в то время они готовились к выступлению на "Евровидении", но их планы были разрушены знакомыми. Недоброжелатели, вероятно, надеялись, что артистка разочаруется в медиаменеджере и разведётся с ним.

Валерия подтвердила, что за годы совместной жизни они действительно несколько раз оказывались на грани расставания. Однако, по её словам, причиной всегда была их совместная работа.

Когда Пригожин только начинал сотрудничество с Валерией, у него и в мыслях не было жениться на ней, так как он "её долгое время ненавидел".

"До нашей встречи я много слышал про Валерию и злился на неё, ведь она выиграла конкурс у моей подопечной", — признался продюсер.

Иосиф Пригожин и Валерия поженились в 2004 году.

Ранее певица Женя Малахова рассказала об ограблении в Ницце.

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен.



Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица.



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