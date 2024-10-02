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Певица Женя Малахова сообщила об ограблении в Ницце

1:16
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-солистка группы Reflex Женя Малахова в Telegram-канале рассказала, что её ограбили во время семейного путешествия.

Певица Женя Малахова сообщила об ограблении в Ницце
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Она пояснила, что они поставили машину на подземном паркинге как можно ближе к стене, однако злоумышленники всё равно умудрили сломать заднее стекло и вытащить половину покупок.

"Нам пришлось провести несколько часов в полиции, составляя заявление. Это привело к постоянному контролю за машиной и вытаскиванию всех вещей из салона, пока нам не пришла идея в голову поменять авто не там, где мы его брали, в Мадриде, а в аэропорту Ниццы. Слава Богу компания, осуществлявшая аренду, и наша полная страховка покрыли ущерб", — отметила Малахова.

Исполнительница отметила, что их предупреждали о высоком уровне преступности в городе, и они пытались всё предусмотреть.

Женя Малахова отправилась в тур вместе с мужем и сыном, а двухмесячную дочь оставила в Москве. Она призналась, что была вынуждена сделать это, так как документы девочки потеряли в визовом центре, а делать новые не было времени.

Ранее Дженнифер Лопес показала счастливые фото на фоне развода с Беном Аффлеком.

 

 

Уточнения

Евге́ния Алекса́ндровна Мала́хова (род. 28 октября 1988, Москва, РСФСР, СССР) — российская певица и актриса, бывшая солистка группы Reflex (2006—2011) и исполнительница песенных хитов «Мама» и «Клинит».
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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