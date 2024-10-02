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Дженнифер Лопес опубликовала счастливые фотографии на фоне развода с Беном Аффлеком

1:01
Шоу-бизнес » Зарубежный

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась в своем блоге фотографиями, на которых она выглядит счастливой. В настоящее время она находится в процессе развода со своим коллегой Беном Аффлеком. На снимках Дженнифер Лопес запечатлена в белой майке и джинсах, дополнив свой образ украшениями и распущенными волосами.

Дженнифер Лопес опубликовала счастливые фотографии на фоне развода с Беном Аффлеком
Фото: flickr.com by Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, CC BY 2.0

О расставании Дженнифер Лопес и Бена Аффлека впервые стало известно в мае этого года. Позднее появилась информация о том, что супруги уже не живут вместе с апреля. Однако ни одна из сторон не предоставляет официальных комментариев о своих отношениях.

Известно, что Бен Аффлек покинул их семейный особняк и нашёл новое жилье. В СМИ периодически появляются сообщения о том, что оба тяжело переживают разрыв, но не готовы к возможному примирению.

Ранее стало известно о "сомнительной" репутации Софьи Синицыной в звёздных кругах.

Уточнения

Дже́ннифер Линн А́ффлек (англ. Jennifer Lynn Affleck, ранее — Ло́пес (англ. Lopez) или Джей Ло (англ. J.Lo); род. 24 июля 1969, Бронкс, Нью-Йорк) — американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен.

Бе́нджамин Ге́за А́ффлек-Болдт (англ. Benjamin Geza Affleck-Boldt; род. 15 августа 1972[…], Беркли, Калифорния) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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