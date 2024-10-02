Стало известно, что говорят об актрисе Софье Синицыной в звёздных кругах

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Продюсер Сергей Дворцов в интервью изданию "Страсти" высказал мнение, что актриса Софья Синицына ведёт закрытый образ жизни, но ради собственной выгоды готова на многое.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Софьи Синицыной в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Сергей, знакомый со многими знаменитостями, отметил, что слухи о романах Софьи с известными режиссёрами не лишены оснований. Однако, по его словам, никто не знает, что происходит в жизни актрисы на самом деле.

"Она сделает всё возможное, чтобы всегда быть в центре внимания, быть на плаву. Хотя о ней действительно долгое время не было слышно. Поговаривают, что она очень скрытная личность", — признался продюсер.

Сергей Дворцов также отметил, что у артистки сомнительная репутация, так как она "кидала артистов". Однако он не знает, работает ли она на корпоративах или её доход исключительно от съёмок в кино.

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Уточнения

Репута́ция (от лат. reputatio — букв. обдумывание, размышление), реноме́ (фр. renommée) — слава человека, добрая и дурная, как и чем кто слывет, общее мнение о ком, закрепившееся определённое мнение о человеке или группе людей.



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