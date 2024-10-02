Анна Калашникова озвучила новую версию смерти единственного сына Ирины Понаровской

Модель и певица Анна Калашникова поделилась своей версией причин внезапной кончины единственного сына Ирины Понаровской, Энтони Родда. В программе "Звёзды сошлись" она предположила, что причиной стал контрастный душ, который мужчина принимал по особой технологии.
39-летний Энтони Родд был найден в душе. Как рассказала его супруга, художница Анна Чайникова, перед сном Энтони отправился в ванную, чтобы принять контрастный душ.
"Это был не просто контрастный душ, а настоящая технология: кипяток, что-то ещё и ещё что-то. Это ужасно", — отметила Калашникова.
Модель также обратила внимание на то, что прощание с Энтони Роддом состоялось не на третий день, а на пятый. Она призвала дождаться заключения судебно-медицинской экспертизы, чтобы выяснить истинные причины его смерти.
Энтони Родд родился у Ирины Понаровской в отношениях с советским джазовым певцом Вейландом Роддом.
Ранее близкий друг Отара Кушанашвили рассказал о состоянии шоумена после операции.
Ири́на Вита́льевна Понаро́вская (род. 12 марта 1953, Ленинград) — советская и российская джазовая и эстрадная певица, киноактриса, телеведущая.
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"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.