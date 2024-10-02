Близкий друг Кушанашвили раскрыл состояние шоумена после удаления опухоли

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Шоумен и журналист Отар Кушанашвили в ближайшее время будет переведён в обычную палату. Об этом сообщил "КП" его близкий друг.

Фото: youtube.com by канал КАКОВО?!, PDM

Он пояснил, что операция прошла в штатном режиме, однако ещё некоторое время телеведущий будет находиться в реанимации. По его словам, Отар Кушанашвили пришёл в себя ещё вчера и начал "воевать" с врачами.

"Дело не в том, что он чем-то недоволен. Просто он очень не любит болеть, тем более — лежать в больнице. Сегодня ему уже лучше", — сказал источник.

Мужчина отметил, что врачи дают хорошие прогнозы по восстановлению журналиста после удаления опухоли. Однако онкологическое заболевание может преподнести любые сюрпризы, так как "шоумен себя слишком запустил".

Операция, которую перенёс Кушанашвили, длилась девять часов. Сначала ему удалили опухоль в печени, а затем в кишечнике.

Ранее стало известно о завершении обысков у блогеров Валерии и Артёма Чекалиных.

Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვოვიჩ კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист и телеведущий.





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