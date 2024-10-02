Стало известно, арестовали ли Лерчек и её бывшего мужа после новых обысков

В МВД сообщили, что после обысков, проведённых сегодня в квартирах блогеров Валерии и Артёма Чекалиных, известных как Лерчек и Артёмчек, они остались на свободе. Об этом пишет ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by SimmeD, CC BY-SA 4.0

Утром Telegram-канал Mash сообщил о возбуждении нового уголовного дела в отношении бывших супругов в связи с переводом валюты по подложным документам. Как отмечается, дело возбуждено по статье 193.1 УК РФ. Разбирательства возникли из-за оплаты марафонов Лерчек через банк в Дубае.

Ранее появлялась информация, что против блогеров выступил их бывший сотрудник, которому якобы не заплатили за работу. Мужчина отрицает все обвинения в свой адрес и утверждает, что Чекалины его подставили, хотя он выполнил все свои обещания и не бросил их в трудный момент. Сейчас он отказывается работать с ними.

Также стало известно, кто заменит Никиту Волкова во втором сезоне сериала "Постучись в мою дверь".

Уточнения

Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая.



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