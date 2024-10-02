Стало известно имя актёра, который сыграет во втором сезоне российской версии сериала "Постучись в мою дверь"

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Актёр Кирилл Нагиев сыграет главную роль во втором сезоне российской версии турецкого сериала "Постучись в мою дверь". Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".

Фото: vk.com by кадр из сериала "Постучись в мою дверь", PDM

Ранее появилась информация, что актёр Никита Волков был вынужден отказаться от участия в продолжении киноленты из-за ультиматума своей жены. На его место был приглашён Кирилл Нагиев, а главную женскую роль по-прежнему будет исполнять Лиана Гриба.

Поклонники оригинальной версии сериала встретили проект с критикой. Затем разгорелся новый скандал: стало известно о драке между женой Никиты Волкова и Лианой Грибой. Жена актёра написала заявление в полицию, утверждая, что актриса напала на неё. Причиной разборок стала ревность — супруга Волкова заявляла, что Лиана Гриба закрутила роман с женатым партнёром. Сама актриса подчёркивала, что помолвлена.

Ранее сообщалось о новом романе бывшего мужа певицы Алсу.

Уточнения

«Постучись в мою дверь» (тур. Sen Çal Kapımı) — турецкий романтический комедийный и драматический телесериал производства MF Yapım, состоящий из двух сезонов, которые транслировались с 8 июля 2020 года по 8 сентября 2021 года на телеканале FOX.



Никита Витальевич Волков (род. 19 мая 1993 года, Санкт-Петербург, Россия) — российский актёр театра и кино.



Лиана Дмитриевна Гриба (род. 22 января 1998; Рига, Латвия) — российская киноактриса.





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