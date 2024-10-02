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Бизнесмен Ян Абрамов закрутил роман с 20-летней девушкой: копия Алсу

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бизнесмен Ян Абрамов начал отношения с 20-летней девушкой с арабскими корнями после развода с певицей Алсу. Об этом стало известно "КП".

Бизнесмен Ян Абрамов закрутил роман с 20-летней девушкой: копия Алсу
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

В светских кругах отмечают, что новая избранница миллиардера также происходит из богатой семьи и очень похожа на Алсу.

По словам новой девушки, Ян не жалеет на неё денег. Она летает только на частных самолётах, а он дарит ей множество вещей от "Шанель", как рассказывает источник.

Однако, как отмечается, эта девушка и Анастасия Решетова — далеко не единственные в "гареме" бизнесмена. Ян окружён вниманием множества девушек, похожих на его бывшую супругу.

Алсу и Ян Абрамов официально расторгли брак спустя 18 лет. У них есть трое общих детей. В настоящее время идут судебные процессы по разделу совместно нажитого имущества, которое оценивается в 10 миллиардов рублей.

Ранее Виктория Дайнеко поделилась своими мыслями о том, почему больше не хочет жить в США.

 

 

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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