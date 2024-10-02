Виктория Дайнеко объяснила, почему не хочет снова жить в США: волновал один вопрос

Певица и победительница "Фабрики звёзд-5" Виктория Дайнеко призналась, что больше не хотела бы на постоянной основе жить в США.

Фото: vk.com by Яна Чурикова, PDM

Она отметила, что отправилась в Америку за своим возлюбленным, с которым впоследствии рассталась. Ей пришлось пожить в нескольких городах — Майами, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Нью-Йорк.

Исполнительница подчеркнула, что в США её волновал только один вопрос — деньги. Она пояснила, что в отличие от других людей должна просчитать многие вещи заранее, тем более она находилась за границей с ребёнком.

После расставания с мужчиной Виктория отправилась жить в Лос-Анджелес, однако там ей не понравилось. Сан-Франциско артистка назвала депрессивным городом. Только в Нью-Йорке она смогла почувствовать себя собой, так как по энергетике этот мегаполис напоминал ей родную Москву.

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Уточнения

Викто́рия Петро́вна Дайне́ко (род. 12 мая 1987, Кировский, Талды-Курганская область, Казахская ССР) — российская певица и актриса.



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