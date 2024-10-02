Невеста Григория Лепса оправдалась за переезд в Лондон: у нас не дают такого образования

Невеста народного артиста России Григория Лепса Аврора Киба поделилась в социальных сетях, что отправилась учиться в Лондон, поскольку в России не хватает образовательных возможностей в сфере моды и дизайна.
Аврора считает Москву лучшим городом на Земле, но отмечает, что учиться можно в любом месте, а затем применять полученные знания дома.
"Для этого люди и уезжают учиться за границу, кто-то остаётся, но лично для меня "в гостях хорошо, а дома лучше". К сожалению, в России пока не предоставляют такого уровня образования в области дизайна и моды, как за границей", — поясняет она.
В этом году Аврора Киба окончила Московскую экономическую школу и поступила в Лондонский колледж моды. Обучение в зарубежном вузе стоит около двух миллионов рублей в год.
Она также признаётся, что много достойных вузов есть в США, но ей не хотелось улетать далеко от Москвы.
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Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия — Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер.
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