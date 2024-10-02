Актриса Валерия Ланская рассказала о борьбе с сахарным диабетом: хочется плакать

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Актриса Валерия Ланская, страдающая сахарным диабетом первого типа, поделилась своим опытом борьбы с болезнью. В начале пути ей было нелегко контролировать своё состояние, но со временем она научилась справляться.

Фото: commons.wikimedia.org by D1964T, CC BY-SA 4.0

О своём диагнозе Валерия узнала во время беременности, когда врачи диагностировали у неё диабет. С тех пор она всегда носит с собой специальный шприц для контроля уровня инсулина. Долгое время она никому не говорила о своей болезни, опасаясь проблем на работе.

В интервью на YouTube-канале "PRO жизнь" Валерия Ланская рассказала, что пыталась различными способами бороться с недугом, даже обращалась к индийскому лекарю. Однако в итоге ей помогло только строгое следование рекомендациям врачей и регулярный контроль своего состояния.

"Если вы обладаете самодисциплиной и хотите жить, то сможете поддерживать уровень сахара без особых проблем. Да, это требует усилий. Да, поначалу было нелегко. Иногда, когда уровень сахара падает, хочется плакать", — поделилась актриса.

В заключение Валерия Ланская подчеркнула, что хочет своим примером показать, что даже с таким диагнозом нельзя сдаваться. Она призывает людей не отказываться от яркой и насыщенной жизни.

Ранее артисты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин высказались о необходимости лишить Максима Галкина* и Аллу Пугачёву гражданства и возможности зарабатывать в России.

Уточнения

Вале́рия Алекса́ндровна Ланска́я (род. 2 января 1987 года, Москва, СССР) — российская актриса театра и кино, певица.





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