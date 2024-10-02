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Ани Лорак после помолвки улетела с возлюбленным в Венецию

0:55
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Ани Лорак поделилась в своём личном блоге, что она и её возлюбленный Исаак Виджраку отправились в Венецию.

Ани Лорак после помолвки улетела с возлюбленным в Венецию
Фото: flickr.ru by Daniel Aragay from Vacarisses, Catalunya, CC BY 2.0

После помолвки артистка поблагодарила своих поклонников за тёплые слова и поздравления, а также выразила своё "безграничное счастье".

"Это был невероятный день. Моё сердце переполнено благодарностью и любовью. Спасибо вам за поздравления. Мы есть любовь. И это безгранично взаимно, бесповоротно, навсегда", — написала она.

Исаак Виджраку сделал предложение Ани Лорак в день её 46-летия. Они вместе уже два года.

Известно, что мужчина является тренером по йоге и живёт в Барселоне. У него есть дети от предыдущего брака.

Ранее Софья Синицына поделилась подробностями своей личной жизни.

 

Уточнения

А́ни Ло́рак (укр. Ані Лорак; настоящее имя — Кароли́на Миросла́вовна Куе́к (укр. Кароліна Мирославівна Куєк); род. 27 сентября 1978, Кицмань, Черновицкая область) — украинская эстрадная певица.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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