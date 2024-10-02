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Актриса Софья Синицына раскрыла подробности личной жизни: единственный, с кем я познакомила дочь

1:22
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Софья Синицына в разговоре с WomanHit призналась, что не так давно рассталась с возлюбленным, 33-летним грузином.

Актриса Софья Синицына раскрыла подробности личной жизни: единственный, с кем я познакомила дочь
Фото: instagram.com by личный аккаунт Софьи Синицыной в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Она отметила, что между ними был серьёзный роман, поэтому она даже решилась познакомить мужчину с дочерью Мией, отцом которой является актёр Павел Табаков.

"Но, к сожалению, недавно наш роман закончился. Просто мы расходимся в очень важных, основополагающих вещах, с этим нельзя жить дальше. Год ушёл на поиски компромиссов и разговоры, но не сложилось", — поделилась артистка.

Софья Синицына решилась на откровенный разговор о своей личной жизни после того, как в Сети прошёл слух об её романе с женатым режиссёром Фёдором Бондарчуком. Предполагалось, что их отношения могли выйти на новый уровень во время съёмок сериала "Чистые", однако артистка опровергает любые домыслы.

Софья Синицына воспитывает единственную дочь от актёра Павла Табакова, которую назвала в честь аэропорта в Майами, где они с артистом решили окончательно расстаться. По её словам, их роман продлился всего полгода, а после расставания она узнала о беременности и решила оставить ребёнка.

Ранее певица Виктория Дайнеко высказалась о возлюбленном.

Уточнения

Фёдор Серге́евич Бондарчу́к (род. 9 мая 1967, Москва, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, кинопродюсер, телеведущий, ресторатор.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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