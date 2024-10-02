Певица Виктория Дайнеко высказалась о новом возлюбленном: его прозвали Романом

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Виктория Дайнеко опровергла слухи о том, что её возлюбленного зовут Роман. При этом она пояснила, что мужчина не разрешает разглашать его настоящее имя.

Фото: vk.com by Яна Чурикова, PDM

В разговоре для YouTube-канала "Ломовка Live" она призналась, что они смеялись на одной из красных дорожек, так как ведущая называла спутника Дайнеко Романом.

По словам бывшей участницы "Фабрики звёзд", мужчина далёк от мира шоу-бизнеса — по образованию он геолог нефтегазовой промышленности. Любовь к музыкантам с его стороны она объяснила тем, что у него творческие родители.

В шоу "Злые языки" Виктория Дайнеко рассказывала, что познакомилась с возлюбленным в соцсетях — при этом она первой проявила инициативу. Своего избранника артистка считает серьёзным, интеллигентным мужчиной, с которым есть о чём поговорить.

В августе она отмечала, что пока не планирует свадьбу.

Ранее Анастасия Костенко спровоцировала слухи об изменах Дмитрия Тарасова.

Уточнения

Викто́рия Петро́вна Дайне́ко (род. 12 мая 1987, Кировский, Талды-Курганская область, Казахская ССР) — российская певица и актриса.



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