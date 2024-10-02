Дочь Марии Шукшиной обвинила мать в домашнем насилии: всё, мамы для меня нет

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Дочь актрисы Марии Шукшиной Анна Трегубенко пожаловалась на жестокое обращение матери.

Фото: https://www.instagram.com/anna__shukshina by Инстаграм Анны Шукшиной is licensed under public doman

Наследница актрисы Марии Шукшиной в передаче "Звёзды сошлись" рассказала, что мать сильно её била из-за уроков. Анна объяснила, что из-за "мордобоя" у неё кровь из носа не прекращала идти, поэтому пришлось обратиться за помощью к врачу.

Трегубенко отметила, что к младшим её братьям Шукшина относилась совсем иначе и никогда не поднимала на них рук. Девушка отметила, что ей никогда не давали денег.

Анна посетовала на то, что даже на просьбу о репосте услуг по бодибилдингу мать ответила ей отказом, так как ей не понравилась фотография дочери.

"Этот человек не примет меня никогда и не поймёт меня никогда. После этого я даже не хочу. Всё, мамы для меня нет. Это очень больно, — рассказала внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Уточнения

Мари́я Васи́льевна Шукшина́ (род. 27 мая 1967, Москва, СССР) — советская и российская актриса, телеведущая; заслуженная артистка Российской Федерации (2008). Старшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и актёра, кинорежиссёра, писателя Василия Шукшина.



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