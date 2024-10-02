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Костенко выложила архивное фото и спровоцировала слухи об изменах Тарасова

1:14
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Анастасия Костенко решила поздравить своего супруга, футболиста Дмитрия Тарасова, с годовщиной начала отношений. Однако поклонников пары смутила дата, которую она выбрала для поздравления.

Костенко выложила архивное фото и спровоцировала слухи об изменах Тарасова
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Анастасии Костенко в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Костенко опубликовала архивный снимок с букетом цветов и указала дату — 1 октября 2016 года. Это дало понять, что уже тогда она была в отношениях со спортсменом. Однако Дмитрий Тарасов официально развелся с певицей Ольгой Бузовой только в декабре того же года.

"Теперь-то мы знаем, что случайности не случайны", — подписала публикацию блогерша.

Поклонники отметили, что информация о том, что модель начала отношения с женатым футболистом, оказалась правдой. Сама Ольга Бузова в интервью рассказывала, что рассталась с супругом из-за его измен. Тарасов же обвинял бывшую жену в нежелании иметь детей.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились в 2018 году и воспитывают четверых общих детей. У спортсмена также есть дочь от первого брака.

Ранее Отар Кушанашвили впервые вышел на связь после операции.

Уточнения

Анастаси́я Яросла́вовна Костенко (29 марта 1994, город Сальск, Ростовская область, Россия) — российская модель, вторая вице-мисс Россия 2014 года и участница международного конкурса красоты «Мисс мира — 2014» в Лондоне.
 

Дми́трий Алексе́евич Тара́сов (род. 18 марта 1987, Москва) — российский футболист, полузащитник. Мастер спорта России.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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