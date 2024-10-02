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Отар Кушанашвили вышел на связь после девятичасовой операции: я живой

0:59
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили вышел на связь с поклонниками после операции.

Отар Кушанашвили вышел на связь после девятичасовой операции: я живой
Фото: youtube.com by канал КАКОВО?!, PDM

Он объяснил, что выпросил телефон, чтобы сообщить об успешном удалении злокачественных опухолей. Он использовал нецензурные слова, чтобы признаться в победе над раком. Операция длилась девять часов.

"Я — живой! Я выжил!" — написал шоумен.

Отар Кушанашвили перенёс операцию 1 октября — сначала ему удалили опухоль в печени, а затем в кишечнике.

Отар Кушанашвили был госпитализирован в Красногороскую больницу 20 июня с острой болью в животе и сердце. Во время экстренной операции врачи обнаружили у него рак — в июле шоумен начал курс химиотерапии.

Также он признавался, что на фоне принимаемых препапаратов у него начались галлюцинации.

Ранее Анна Хилькевич рассказала о депрессии после родов.

Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვოვიჩ კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист и телеведущий.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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