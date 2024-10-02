Певица Татьяна Буланова раскрыла секрет счастливого брака с молодым супругом

Певица Татьяна Буланова рассказала, как построены её отношения с мужем Валерием Рудневым, который младше звезды на 19 лет.
Третий супруг Татьяны Булановой не настаивает на том, чтобы певица занималась бытовыми делами.
Ранее Татьяна Буланова рассказала, что супруг предложил ей взять приёмного ребёнка.
55-летняя артистка уверена, что ей очень повезло с мужем, предпринимателем Валерием Рудневым. Она отметила, что ещё ни разу не поругалась с супругом, так как они хорошо понимают друг друга, несмотря на разницу в возрасте.
"У нас нет никаких вопросов в бытовом плане. Знаете, в семьях часто случаются такие моменты: "Кто вынесет сегодня мусор?". У нас таких вопросов никогда не возникает. Кто из нас свободен, тот мусор и выносит. Хотя Валера, конечно, делает это чаще", — цитирует слова певицы URA.RU.
Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса. Заслуженная артистка Российской Федерации (2004).
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"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.