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Певица Татьяна Буланова раскрыла секрет счастливого брака с молодым супругом

0:59
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова рассказала, как построены её отношения с мужем Валерием Рудневым, который младше звезды на 19 лет.

Певица Татьяна Буланова раскрыла секрет счастливого брака с молодым супругом
Фото: https://www.instagram.com/buslya by Инстаграм Татьяны Булановой is licensed under public doman

Третий супруг Татьяны Булановой не настаивает на том, чтобы певица занималась бытовыми делами.

Ранее Татьяна Буланова рассказала, что супруг предложил ей взять приёмного ребёнка.

55-летняя артистка уверена, что ей очень повезло с мужем, предпринимателем Валерием Рудневым. Она отметила, что ещё ни разу не поругалась с супругом, так как они хорошо понимают друг друга, несмотря на разницу в возрасте.

"У нас нет никаких вопросов в бытовом плане. Знаете, в семьях часто случаются такие моменты: "Кто вынесет сегодня мусор?". У нас таких вопросов никогда не возникает. Кто из нас свободен, тот мусор и выносит. Хотя Валера, конечно, делает это чаще", — цитирует слова певицы URA.RU.

Уточнения

Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса. Заслуженная артистка Российской Федерации (2004).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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