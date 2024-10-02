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Анна Хилькевич рассказала о послеродовой депрессии

1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Анна Хилькевич призналась, что самая тяжёлая форма послеродовой депрессии настигла её после появления на свет первой дочери Арианы.

Анна Хилькевич рассказала о послеродовой депрессии
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Анны Хилькевич в инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Она отметила, что совершенно не была готова к кардинальным изменениям в жизни. Однако после рождения второй дочери у неё тоже были непростые периоды, хотя сама депрессия ощущалась намного меньше.

"С третьей же дочкой я знала уже, что будет сложно, когда мы будем все втроём. Но я постаралась организовать свой быт так, чтобы облегчить. И получается, что теперь, когда мои старшие девочки в школе, я являюсь мамой одного ребёнка, поэтому мне легче", — раскрыла свой лайфхак Хилькевич.

Анна Хилькевич стала мамой в третий раз 17 сентября — она родила третью дочь от бизнесмена Артура Мартиросяна. При этом артистка призналась, что им пришлось нарушить семейную традицию — они выбрали для дочери имя не на букву "А" и назвали Оливией.

Ранее стало известно, что молодая супруга Евгения Петросяна покинула Россию.

Уточнения

Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино и телевидения, ведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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