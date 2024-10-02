Адвокат Катя Гордон заявила, маму блогера Лерчек удерживают в доме, где проходит обыск

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Адвокат блогера Лерчек Екатерина Гордон назвала беспределом обыск, который проводят в доме Валерии Чекалиной.

Фото: https://www.instagram.com/ler_chek by Инстаграм Блогера Лерчек, PDM

Катя Гордон записала в соцсетях видео, в котором рассказала, что в доме, где проживает Валерия Чекалина с мамой и детьми проходит обыск.

Адвоката к родительнице звезды Интернета, по словам Гордон, не пускают. Она отметила, что в доме находятся шесть "омоновцев", и женщину удерживают.

"Сейчас происходи беспредел!" — сказала юрист.

Она назвала происходящее шоком и неприятным сюрпризом.

"Такое впечатление, что Валерия — опасный преступник", — выразила своё мнение Гордон.

Уточнения

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.



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