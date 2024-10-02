Адвокат Катя Гордон заявила, маму блогера Лерчек удерживают в доме, где проходит обыск

Адвокат блогера Лерчек Екатерина Гордон назвала беспределом обыск, который проводят в доме Валерии Чекалиной.
Катя Гордон записала в соцсетях видео, в котором рассказала, что в доме, где проживает Валерия Чекалина с мамой и детьми проходит обыск.
Адвоката к родительнице звезды Интернета, по словам Гордон, не пускают. Она отметила, что в доме находятся шесть "омоновцев", и женщину удерживают.
"Сейчас происходи беспредел!" — сказала юрист.
Она назвала происходящее шоком и неприятным сюрпризом.
"Такое впечатление, что Валерия — опасный преступник", — выразила своё мнение Гордон.
Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.
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"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.