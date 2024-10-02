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Молодая жена Евгения Петросяна покинула Россию

1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Татьяна Брухунова, молодая супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна, поделилась в личном блоге фотографиями из аэропорта и сообщила, что покинула Россию.

Молодая жена Евгения Петросяна покинула Россию
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Татьяны Брухуновой в Инстаграм, PDM

Она рассказала, что находится в Эфиопии, но это не конечная точка её путешествия. Однако она не стала раскрывать, в какую страну держит путь.

Недавно Татьяну Брухунову подвергли критике за исполнение гимна России на концерте певца Шамана (настоящее имя Ярослав Дронов). В ответ на это женщина заблокировала 200 человек и подчеркнула, что не рассматривает возможность эмиграции.

Татьяна Брухунова стала пятой женой Евгения Петросяна — они официально узаконили свои отношения в 2019 году. Вместе они воспитывают двоих общих детей — сына Вагана и дочь Матильду. Из-за того, что супруга артиста скрывала свою вторую беременность, поклонники подозревают, что девочку выносила суррогатная мать.

Ранее Айза сообщила о болезни старшего сына.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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