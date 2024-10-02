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Блогерша Айза заговорила о болезни сына от рэпера Гуфа: был в бреду

1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Айза-Лилуна Ай в своём Telegram-канале сообщила, что не выходила на связь из-за болезни её старшего сына Сэма.

Блогерша Айза заговорила о болезни сына от рэпера Гуфа: был в бреду
Фото: commons.wikimedia by Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 3.0

По словам Айзы, её ребёнок заразился каким-то вирусом, из-за чего у него поднялась высокая температура. К счастью, после того как сыну стало лучше, она смогла пообщаться с поклонниками.

"У него был бред, и я очень испугалась. Но сейчас ему лучше… Слава богу!" — поделилась Айза.

У Айзы двое сыновей: старший Сэм родился в браке с рэпером Гуфом (настоящее имя Алексей Долматов), а младший Элвис — в союзе с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

Айза призналась, что их отношения с Гуфом закончились из-за его зависимости от наркотиков. Она отметила, что чувства между ними угасли.

Недавно Айза вместе с детьми летала к музыканту на день рождения в Таиланд, где познакомилась с его новой возлюбленной. Блогерша считает её доброй и искренней девушкой.

Ранее стало известно, какое наследство оставил после себя Вячеслав Добрынин.

Уточнения

Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена репера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.
 

Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь (совместно с Принципом) и участник группы CENTR.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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