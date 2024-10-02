Оксана Самойлова показала своего вредного брата: хорошо, что в детдом не сдали

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова познакомила подписчиков со своим братом Женей.

Фото: https://www.instagram.com/samoylovaoxana by Инстаграм Оксаны Самойловой is licensed under public doman

Оксана Самойлова разместила в "Инстаграме"* видео, на котором её брат Евгений над ней издевается. Мужчина даёт ей пинка, внезапно убирает стул так, что она валится на пол, размазывает косметику по лицу во время макияжа и делает другие пакости.

Супруга рэпера Джигана объяснила, что до 15 лет они с братом-погодкой доводили друг друга, однако с тех пор всё поменялось. Их отношения стали гораздо лучше. Блогер назвала брата лучшим другом.

"Он может поднять мне настроение в любой ситуации, и я могу ему доверить абсолютно всё. И вот каждый раз думаю: "Жек, хорошо, что мы тебя в детдом всё-таки не сдали", — написала звезда Интернета под кадрами с вредным родственником.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин (род. 2 августа 1985, Одесса), более известный под псевдонимом Джига́н (англ. Geegun) — украинский и российский рэпер.



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