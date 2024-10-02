Раскрыто наследство покойного Вячеслава Добрынина

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После себя певец и композитор Вячеслав Добрынин оставил участок в Подмосковье и квартиру в Москве.

Фото: vk.com by ТВ Центр, PDM

Как сообщает издание "Дни.ру", скорее всего, не возникнет никаких споров из-за наследства. Через полгода после смерти музыканта всё его движимое и недвижимое имущество отойдёт к вдове и дочери от первого брака, которая проживает в США.

В наследство остались усадьба с загородным домом стоимостью 30 миллионов рублей в Старой Рузе и квартира в Москве. Половина имущества достанется второй супруге артиста, архитектору Ирине, а вторую половину они смогут разделить с дочерью Добрынина от первого брака Екатериной Добрыниной-Макгаффи.

Вячеслав Добрынин скончался в возрасте 78 лет после трёх перенесённых инсультов. Известно, что последние два месяца он уже не вставал с кровати и чувствовал себя плохо. Однако даже в таком состоянии музыкант продолжал писать песни, хотя и не успел закончить свою последнюю композицию.

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Уточнения

Вячесла́в Григо́рьевич Добры́нин (имя при рождении — Вячесла́в Галу́стович Анто́нов; 25 января 1946, Москва — 1 октября 2024, Москва) — советский и российский композитор, эстрадный певец.



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