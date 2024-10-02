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Филипп Киркоров набил на нижней части живота татуировки с именами своих детей

0:59
Шоу-бизнес

Поклонники Филиппа Киркорова разглядели необычные татуировки на теле короля российской эстрады.

Филипп Киркоров набил на нижней части живота татуировки с именами своих детей
Фото: https://www.instagram.com/fkirkorov by Инстаграм Филиппа Киркорова is licensed under public doman

В "Инстаграме"* Киркорова появился тизер-трейлер новой приключенческой комедии "Братья", в которой снимается сам певец и комик Денис Дорохов.

На кадрах 56-летний народный артист России обнажается по пояс, поэтому зрители могут в подробностях разглядеть многочисленные татуировки на теле звезды.

При пристальном изучении видно, что Киркоров набил себе татуировки с именами своих детей — сына Мартина и дочери Аллы Виктории на нижней части живота по обеим сторонам своего рельефного пресса.

Киркоров сделал также и другие тату: на тыльной стороне одной ладони — дракона, а на пальцах другой — слово KING — "Король".

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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