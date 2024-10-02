Блогерша Виктория Боня поделилась, чему её научили горы

Блогерша Виктория Боня в личном блоге поделилась тем, что горы стали для неё настоящими учителями.

Фото: commons.wikimedia.org by Samdesherpa, CC BY-SA 4.0

Она подчеркнула, что существует такое понятие, как "горы зовут". По её словам, восхождения дарят ей новые знания и наполняют её силой.

"И когда ученик готов, к нему приходит учитель! Для меня горы — это учителя. Мой дух ведёт меня в горы! Это мой путь самопознания и развития!" — с восторгом заявила телеведущая.

Самым важным открытием, которое она сделала во время восхождений, стала иллюзорность времени. Боня утверждает, что времени не существует, а есть лишь момент настоящего.

Блогерша объясняет, что человек может полностью сосредоточиться на том, что происходит здесь и сейчас, когда не цепляется за временные рамки. Она убеждена, что в такие моменты можно ощутить вечность.

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Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.





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