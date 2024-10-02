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Актриса Софья Синицына заявила о любви к мужчинам зрелого возраста после слухов о романе с Фёдором Бондарчуком

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Софья Синицына призналась, что её привлекают мужчины зрелого возраста, так как они уже знают, чего хотят.

Актриса Софья Синицына заявила о любви к мужчинам зрелого возраста после слухов о романе с Фёдором Бондарчуком
Фото: Unsplash by Jon Asato, PDM

Она рассказала, что у неё было всего два романа с ровесниками: с актёром Павлом Табаковым, от которого она родила дочь Мию, и с 33-летним грузином.

Чаще всего Софья вступает в отношения с мужчинами старше 40 лет. По её словам, они не играют в игры и не притворяются, в отличие от молодых людей.

"Они не ведут себя как напыщенные нарциссы, что, на мой взгляд, не украшает мужчину, а уродует", — поделилась актриса.

Она также отметила, что с мужчинами постарше чувствует себя более защищённой, особенно учитывая её приверженность патриархальному укладу в отношениях.

Недавно в Сети заговорили о возможном романе режиссёра Фёдора Бондарчука и актрисы Софьи Синицыной, который мог возникнуть во время съёмок сериала "Чистые". 

Ранее стало известно, что комик Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) планирует покинуть Израиль.

Уточнения

Фёдор Серге́евич Бондарчу́к (род. 9 мая 1967, Москва, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, кинопродюсер, телеведущий, ресторатор.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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