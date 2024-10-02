Блогер Хасбик испугался уголовного наказания: адвокат нужен

Хасбулла Магомедов, известный как блогер Хасбик, ищет адвоката после своего поста об атаке Ирана на Израиль.

Фото: https://vk.com/hasbik221 by ВК-аккаунт блогера Хасбика is licensed under public doman

Хасбик испугался уголовного наказания из-за своей публикации антисемитского содержания с ракетой Ирана.

Звезда Интернета опубликовал в сторис "Инстаграма"* снимок с ракетой КСИР Ирана, которая нанесла разрушение в одном израильских городов. Подпись к фото гласило: Welcome to Israel.

Пост просуществовал около 10 часов, после чего публикацию удалили. Хасбик разместил уже просьбу о помощи. Он призвал дать ему контакты хорошего юриста.

"№ 1 адвокат нужен в России. Напишите в директ", — обратился к подписчикам блогер.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Хасбулла́ Магоме́дович Магоме́дов (род. 7 июля 2002, Махачкала[уточнить]), более известный как Ха́сбик, — российский видеоблогер. Имеет неустановленную генетическую аномалию, из-за которой во взрослом возрасте отличается детской внешностью, неразборчивой речью и ростом менее 100 см.



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