Комик Максим Галкин* покидает Израиль на фоне боевых действий

Юморист Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) принял решение покинуть Израиль в свете возобновившейся войны с Ливаном, о чём сообщает Telegram-канал SHOT.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, CC BY-SA 4.0

По информации издания, артист вместе с супругой, народной артисткой СССР Аллой Пугачёвой, и их двумя детьми отправляется в США к певице Кристине Орбакайте. Максим Галкин отменил все свои выступления в Израиле в рамках запланированного гастрольного тура. На этой неделе семья планирует вылететь в Европу, а затем отправиться в США.

Авторы канала утверждают, что актёры Анатолий Белый* (признан в РФ иноагентом) и Михаил Шац* (внесён в реестр иноагентов на территории РФ) также планируют покинуть Израиль. Уже начат процесс отмены спектаклей с их участием.

Максим Галкин покинул Россию в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине и обосновался в Израиле.

Ранее Татьяна Буланова назвала артиста, который может стать легендой отечественного шоу-бизнеса.

Уточнения

Максим Александрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр.



Изра́иль (ивр. יִשְׂרָאֵל‎, араб. إِسْرَائِيل‎), официально: Госуда́рство Изра́иль (ивр. מְדִינַת יִשְׂרָאֵל‎ Медина́т Исраэ́ль, араб. دَوْلَة إِسْرَائِيل‎ Даула́т Исра’и́ль) — государство на Ближнем Востоке.



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