Блогера Артёма Чекалина могут посадить на 5 лет за вывод денег за марафоны через Дубай

Муж блогера Лерчек Артём Чекалин рискует лишиться свободы сроком на 5 лет. Его подозревают в отмывании денег.

Фото: https://www.instagram.com/ler_chek by Инстаграм блогера Лерчек is licensed under public doman

Как сообщает Telegram-канал SHOT, Артёма Чекалина обвинили в выводе денег за марафоны через Дубай. По некоторым данным выведенная сумма составляет 250 млн рублей.

Telegram-канал пишет, что по предварительной информации, Артём Чекалин организовал схему с переводом средств через дубайский банк.

Незадолго до нового уголовного дела, которое было ранее закрыто, Артёма Чекалина видели на свадьбе блогера Никиты Серовски на Алтае с юной возлюбленной.

Сообщается, что Артём находится сейчас на допросе, а его экс-супруга Валерия Чекалина (блогер Лерчек) пока дома.

Ранее звёздный юрист Екатерина Гордон заявила, что будет отстаивать интересы блогеров, так как у них хотят отнять всё до последней копейки.

Уточнения

Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая. Согласно Forbes в 2020 году занимала седьмое место в Рейтинге самых высокооплачиваемых российских звёзд в Инстаграм.





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