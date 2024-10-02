Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шокирующая находка во льдах России: древний носорог сохранился идеально
Комик Максим Галкин* покидает Израиль на фоне боевых действий
Как хлорофитум борется с микробами и плесенью в квартире
Катя Гордон о новом уголовном деле против блогера Лерчек: хотят отнять всё до последней копейки
Зеленский всем запретил упоминать, что потерян очередной город — Угледар
Анастасия Макеева разрешила Орнелле Мути расцеловать своего мужа-строителя
Полезно и вкусно: как приготовить идеальное соте
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
Загадка Белого моря: редкая черепаха из Атлантики найдена на Соловках

Блогера Артёма Чекалина могут посадить на 5 лет за вывод денег за марафоны через Дубай

Шоу-бизнес

Муж блогера Лерчек Артём Чекалин рискует лишиться свободы сроком на 5 лет. Его подозревают в отмывании денег.

Блогера Артёма Чекалина могут посадить на 5 лет за вывод денег за марафоны через Дубай
Фото: https://www.instagram.com/ler_chek by Инстаграм блогера Лерчек is licensed under public doman

Как сообщает Telegram-канал SHOT, Артёма Чекалина обвинили в выводе денег за марафоны через Дубай. По некоторым данным выведенная сумма составляет 250 млн рублей.

Telegram-канал пишет, что по предварительной информации, Артём Чекалин организовал схему с переводом средств через дубайский банк.

Незадолго до нового уголовного дела, которое было ранее закрыто, Артёма Чекалина видели на свадьбе блогера Никиты Серовски на Алтае с юной возлюбленной.

Сообщается, что Артём находится сейчас на допросе, а его экс-супруга Валерия Чекалина (блогер Лерчек) пока дома.

Ранее звёздный юрист Екатерина Гордон заявила, что будет отстаивать интересы блогеров, так как у них хотят отнять всё до последней копейки.

Уточнения

Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая. Согласно Forbes в 2020 году занимала седьмое место в Рейтинге самых высокооплачиваемых российских звёзд в Инстаграм.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы
Военные новости
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы Аудио 
В России снова подорожает такси: эксперт рассказал, почему водители массово уходят в серую зону
Авто
В России снова подорожает такси: эксперт рассказал, почему водители массово уходят в серую зону Аудио 
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск
Наука и техника
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск Аудио 
Популярное
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля

"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.

Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Любовь Степушова Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шоферы с белыми флагами Дмитрий Плотников Деяния тхаги-душителей преувеличены или свидетельства правдивы? Игорь Буккер
Обработка винограда осенью: как сохранить урожай на следующий год
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Последние материалы
Анастасия Макеева разрешила Орнелле Мути расцеловать своего мужа-строителя
Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду
Полезно и вкусно: как приготовить идеальное соте
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
Загадка Белого моря: редкая черепаха из Атлантики найдена на Соловках
Минимальная глубина протектора: когда пора менять шины, чтобы не рисковать жизнью
Подготовка сада к зиме: эффективный влагозарядный полив
Это важно знать: признаки недокармливания у собак
Правительство Китая сделало своих миллиардеров богаче на $130 млрд
Кино в эпоху дефицита: платья из матрасов и галстуков для подруг из фильма "Москва слезам не верит"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.