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Катя Гордон о новом уголовном деле против блогера Лерчек: хотят отнять всё до последней копейки

0:54
Шоу-бизнес

Звёздный юрист Екатерина Гордон, представляющая интересы блогеров Чекалиных, высказалась о возобновлении уголовного дела в отношении них.

Катя Гордон о новом уголовном деле против блогера Лерчек: хотят отнять всё до последней копейки
Фото: https://www.instagram.com/ler_chek by Инстаграм блогера Лерчек is licensed under public doman

Екатерина Гордон назвала обыски у блогеров охотой на ведьм и стремлением "выжать" из них всё.

Она не одобрила попытки госорганов "отнять всё до последней копейки" у звёзд Интернета.

"Чекалина выплатила в пользу государства всё, но похоже это воспринимается как слабость. Мы будем бороться за неё!" — цитирует слова юриста "Блокнот".

В 2023 году против Валерии Чекалиной (блогера Лерчек) и Артёма Чекалиных завели уголовные дела о неуплате налогов и отмывании денег. Позднее разбирательство было прекращено. Супруги признавались, что готовились к отсидке в СИЗО, изучая правила нахождения в тюрьме.

Уточнения

Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая. Согласно Forbes в 2020 году занимала седьмое место в Рейтинге самых высокооплачиваемых российских звёзд в Инстаграм.
 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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