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Анастасия Макеева разрешила Орнелле Мути расцеловать своего мужа-строителя

0:49
Шоу-бизнес

Актрису и певицу Анастасию Макееву взяла гордость за то, что звезда итальянского кино Орнелла Мути облобызала её мужа.

Анастасия Макеева разрешила Орнелле Мути расцеловать своего мужа-строителя
Фото: https://vk.com/anastasiamakeeva by Инстаграм Анастасии Макеевой is licensed under public doman

Анастасия Макеева опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором актриса Орнелла Мути не удержалась от соблазна расцеловать её супруга, строителя Романа Малькова.

Это очень польстило оперной диве.

"Истинная женщина знает толк в мужчинах. Только ей можно целовать моего мужа", — написала Анастасия под видео.

Орнелла Мути прибыла в Санкт-Петербург по приглашению художника Никаса Сафронова, который организовал в северной столице выставку.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Анастаси́я Васи́льевна Маке́ева (полное имя — Анастасия Васильевна Малькова-Макеева; род. 23 декабря 1981, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская актриса театра, кино и дубляжа, певица, фотомодель, телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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