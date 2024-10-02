Анастасия Макеева разрешила Орнелле Мути расцеловать своего мужа-строителя

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актрису и певицу Анастасию Макееву взяла гордость за то, что звезда итальянского кино Орнелла Мути облобызала её мужа.

Фото: https://vk.com/anastasiamakeeva by Инстаграм Анастасии Макеевой is licensed under public doman

Анастасия Макеева опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором актриса Орнелла Мути не удержалась от соблазна расцеловать её супруга, строителя Романа Малькова.

Это очень польстило оперной диве.

"Истинная женщина знает толк в мужчинах. Только ей можно целовать моего мужа", — написала Анастасия под видео.

Орнелла Мути прибыла в Санкт-Петербург по приглашению художника Никаса Сафронова, который организовал в северной столице выставку.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Анастаси́я Васи́льевна Маке́ева (полное имя — Анастасия Васильевна Малькова-Макеева; род. 23 декабря 1981, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская актриса театра, кино и дубляжа, певица, фотомодель, телеведущая.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.