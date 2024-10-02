Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков отмечают 11-летие со дня свадьбы: как закалялась сталь

Певцы Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков празднуют 11-летие со дня своего бракосочетания.

Фото: https://www.instagram.com/juliakovalchuk by Инстаграм Юлии Ковальчук is licensed under public doman

Юлия Ковальчук опубликовала в "Инстаграме"* фото, на котором слилась в поцелует с мужем Алексеем Чумаковым.

"Как закалялась сталь. Это про нас. 11 лет — стальная", — написала экс-солистка группы "Блестящие" под снимком.

На фото супруги держат в руках надувные шары в форме цифры одиннадцать.

Подписчики осыпали супругов комплиментами.

"Самая красивая пара в шоу-бизнесе"; "Всегда вами любуюсь. Будьте счастливы"; "Счастья вам! Красивая пара", — писали фолловеры под постом звёздной пары.

Супруги воспитывают двоих дочерей Амелию и Алисию.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ю́лия Оле́говна Ковальчу́к (после замужества — Чумако́ва; род. 12 ноября 1982, Волжский) — российская певица, телеведущая. Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» (2001—2008).



Алексей Гео́ргиевич Чумако́в (род. 12 марта 1981, Самарканд) — российский эстрадный певец, телеведущий и актёр.



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