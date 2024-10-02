Сергей Лазарев показал макияж шестилетней дочери: решила накраситься сама

Певец Сергей Лазарев показал, как его шестилетняя дочь сама себе нанесла макияж.
Сергей Лазарев опубликовал в "Инстаграме"* фото дочери Анны, которая освоила искусство MakeUP.
Девочка щедро нанесла на лицо блестящие тени и хайлайтер. Малышка осталась довольна результатом.
"Просто ситуация "Анечка"! Коротко о ребёнке. Решила накраситься сама, моя удивительная девочка", — написал под снимком артист.
Подписчики оценили красоту девочки.
"По-моему прекрасно, она даже за контур бровей не вышла";
"Все через это проходят, особенно после видеоуроков на ютубе";
"Красота — страшная сила", — писали фолловеры под постом Лазарева.
У Сергея Лазарева двое детей: девятилетний сын Никита и шестилетняя дочь Анна.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр и телеведущий. Бывший участник поп-группы Smash!!.
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