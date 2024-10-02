Сергей Лазарев показал макияж шестилетней дочери: решила накраситься сама

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев показал, как его шестилетняя дочь сама себе нанесла макияж.

Фото: https://www.instagram.com/lazarevsergey by Инстаграм Сергея Лазарева is licensed under public doman

Сергей Лазарев опубликовал в "Инстаграме"* фото дочери Анны, которая освоила искусство MakeUP.

Девочка щедро нанесла на лицо блестящие тени и хайлайтер. Малышка осталась довольна результатом.

"Просто ситуация "Анечка"! Коротко о ребёнке. Решила накраситься сама, моя удивительная девочка", — написал под снимком артист.

Подписчики оценили красоту девочки.

"По-моему прекрасно, она даже за контур бровей не вышла"; "Все через это проходят, особенно после видеоуроков на ютубе"; "Красота — страшная сила", — писали фолловеры под постом Лазарева.

У Сергея Лазарева двое детей: девятилетний сын Никита и шестилетняя дочь Анна.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр и телеведущий. Бывший участник поп-группы Smash!!.



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