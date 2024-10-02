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Кино в эпоху дефицита: платья из матрасов и галстуков для подруг из фильма "Москва слезам не верит"

2:08
Шоу-бизнес

В фильме "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова у трёх подруг не только разные характеры и мечты, но и уникальные стили одежды. Благодаря работе художника по костюмам Жанны Мелконян, героини предстают в ярких образах, которые отражают их индивидуальность.

Кино в эпоху дефицита: платья из матрасов и галстуков для подруг из фильма "Москва слезам не верит"
Фото: YouTube канал Киноконцерн "Мосфильм" by Скриншот видео YouTube канала Киноконцерн "Мосфильм", PDM

Стиль Людмилы отражает модные тенденции своего времени, в то время как одежда Катерины подчёркивает её ум и внутренние изменения. А вещи Антонины будто говорят о её вечной роли мамы и жены, словно застывшей в неподвижном времени.

В начале фильма, когда Катерина живёт в столичном общежитии, её образ полон глубокого смысла. Она носит белую блузу и сарафан ручной работы, что символизирует её как рукодельницу, которая, оставаясь в провинции, мечтает о Москве и стремится быть достойной этого города. Кстати, ткань для сарафана была специально состарена и украшена вышивкой.

Для платья Людмилы использовался дорогой шёлк, хотя в фильме его не видно — из него сшили только нижнюю юбку, а верх изготовили из обычного ситца. Людмила — настоящая модница, и силуэт её наряда выбран неслучайно: такие фасоны были на пике популярности после выхода "Карнавальной ночи", когда женщины восхищались Людмилой Гурченко.

Художники по костюмам шли на любые хитрости, чтобы создать впечатляющие образы для актрис. В стране царил тотальный дефицит, и они творили чудеса, используя только советские материалы.

Например, платье Людмилы, в котором она приезжает на дачу, было сшито из обивки матрасов. Их привезли на "Мосфильм", разобрали, а ткань использовали для наряда. А костюм, в котором героиня пришла в Ленинскую библиотеку, сделали из полотна для галстуков.

Все костюмы шили специально для фильма, и ни один из актёров не снимался в своей одежде, за исключением одного случая: в эпизоде встречи Катерины и Володи на Вере Алентовой был её собственный жёлтый плащ.

Уточнения

"Москва́ слеза́м не ве́рит" — советский мелодраматический фильм режиссёра Владимира Меньшова, лидер кинопроката 1980 года в СССР (около 90 млн зрителей).

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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