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Ирина Безрукова сообщила, что мошенники пытались украсть у неё деньги разными способами

1:46
Шоу-бизнес

Актриса Ирина Безрукова призналась изданию "The Voice Mag", что мошенники несколько раз пытались украсть у неё деньги.

Ирина Безрукова сообщила, что мошенники пытались украсть у неё деньги разными способами
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

По словам экс-супруги Сергея Безрукова, ей звонили якобы сотрудники правоохранительных органов и "Мосэнерго".

"Один раз мне позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов, я им ответила, что жду от них повестку по почте. Были мошенники, которые звонили мне из "Мосэнерго" и хотели поставить мне навороченный бесплатный счётчик. Они просили меня отправить им номер талончика, который должен был прийти мне в СМС. Я сказала, что это странно, — получать талончики по СМС. После этого девушка-мошенница положила трубку", — сообщила она.

Ирина Безрукова добавила, что сталкивалась с мошенниками, которые представлялись её коллегами. Например, один известный человек прислал ей сообщение. Он рассказал, что злоумышленники создали ролик с помощью искусственного интеллекта. На видео знаменитость просила помощи.

"Теперь, если вдруг от своих звёздных знакомых мне будут поступать видео с подобными просьбами, я буду сразу набирать им напрямую", — отметила Ирина Безрукова.

В другой раз ей написал якобы один из народных артистов. 

"От его лица мне заявили, что какой-то высокий чин во внутренних органах хочет со мной пообщаться, а когда я перезвонила этому народному артисту, его телефон был заблокирован. Вероятно, они влезли в его телефон. Сказать, кто он, не могу, так как он ни при чём. Его, вероятно, взломали", — рассказала актриса.

Ранее Pravda.Ru писала, что Ирина Безрукова не верит в построение карьеры на скандалах.

Уточнения

Ири́на Влади́мировна Безру́кова  советская и российская актриса театра, кино и озвучивания, телеведущая, общественный деятель.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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