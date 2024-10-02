Лариса Долина заявила, что песни покойного Вячеслава Добрынина вечны

Народная артистка России Лариса Долина заявила в Telegram, что песни композитора и певца Вячеслава Добрынина стали частью жизни миллионов россиян.
Лариса Долина добавила, что песни Вячеслава Добрынина знают на всём пространстве бывшего СССР. Их всегда будут исполнять.
"Ушёл "Доктор Шлягер". Так называли его друзья и коллеги. <...> Эти песни знают на всём пространстве бывшего Союза. Знают и поют. И всегда будут петь. Они стали частью жизни миллионов наших соотечественников и всё так же любимы и вхожи в каждый дом и в каждую семью в нашей большой стране", — написала она.
Напомним, что Вячеслав Добрынин скончался 1 октября в Москве. Ему было 78 лет.
Вячесла́в Григо́рьевич Добры́нин — советский и российский композитор, эстрадный певец. Народный артист Российской Федерации (1996).
Лари́са Алекса́ндровна До́лина — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).
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