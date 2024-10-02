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Лариса Долина заявила, что песни покойного Вячеслава Добрынина вечны

Шоу-бизнес

Народная артистка России Лариса Долина заявила в Telegram, что песни композитора и певца Вячеслава Добрынина стали частью жизни миллионов россиян.

Лариса Долина заявила, что песни покойного Вячеслава Добрынина вечны
Фото: snappygoat.com by Not applicable, CC BY-SA 4.0

Лариса Долина добавила, что песни Вячеслава Добрынина знают на всём пространстве бывшего СССР. Их всегда будут исполнять.

"Ушёл "Доктор Шлягер". Так называли его друзья и коллеги. <...> Эти песни знают на всём пространстве бывшего Союза. Знают и поют. И всегда будут петь. Они стали частью жизни миллионов наших соотечественников и всё так же любимы и вхожи в каждый дом и в каждую семью в нашей большой стране", — написала она.

Напомним, что Вячеслав Добрынин скончался 1 октября в Москве. Ему было 78 лет.

Уточнения

Вячесла́в Григо́рьевич Добры́нин — советский и российский композитор, эстрадный певец. Народный артист Российской Федерации (1996).

Лари́са Алекса́ндровна До́лина — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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