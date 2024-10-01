Певец Олег Газманов рассказал, как вылечился от вируса

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Олег Газманов рассказал о том, как стойко он перенёс болезнь.

Фото: https://www.instagram.com/oleggazmanov? by Инстаграм Олега Газманова is licensed under public doman

Олег Газманов опубликовал в "Инстаграме"* фото со своим псом породы немецкая овчарка по кличке Зорро.

"Он выжил после болезни, и я вылечился после своего вируса прямо на гастролях", — написал под снимком певец.

Народный артист России с гордостью рассказал, что, несмотря на свою болезнь, не отменил ни одного выступления.

"Хрипел, но ноты брал, как будто рубежи. То, что нас не убивает — делает сильнее!" — объяснил 73-летний артист.

Ранее сын Олега Газманова Родион Газманов признался, что кот по кличке Шелдон является его счастьем.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Оле́г Миха́йлович Газма́нов (род. 22 июля 1951, Гу́сев, Калининградская область) — советский и российский певец, композитор, поэт, актёр, продюсер; народный артист Российской Федерации (2001).





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