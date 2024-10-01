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Зепюр Брутян показала, как она и Павел Прилучный выглядели в детстве

0:51
Шоу-бизнес

Зепюр Брутян опубликовала в "Инстаграме"* свои детские фото и снимок маленького Павла Прилучного.

Зепюр Брутян показала, как она и Павел Прилучный выглядели в детстве
Фото: https://www.instagram.com/zepyur_brutyan by Инстаграм Зепюр Брутян is licensed under public doman

Зепюр Брутян разместила в социальных сетях фотографии, на которых она и её супруг Павел прилучный запечатлены ещё маленькими детьми.

После этих милых снимков она опубликовала уже совместное фото со звездой сериала "Мажор".

"Интересно, кто будет моим мужем? — гласит подпись по фото маленькой Зепюр.

"Я буду", — подписано фото маленького Прилучного.

Ранее сообщалось, что Павел Прилучный готовит против бывшей жены, актрисы Агаты Муцениеце, компромат, чтобы забрать у неё сына Тимофея через суд.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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