Зепюр Брутян показала, как она и Павел Прилучный выглядели в детстве

Зепюр Брутян опубликовала в "Инстаграме"* свои детские фото и снимок маленького Павла Прилучного.
Зепюр Брутян разместила в социальных сетях фотографии, на которых она и её супруг Павел прилучный запечатлены ещё маленькими детьми.
После этих милых снимков она опубликовала уже совместное фото со звездой сериала "Мажор".
"Интересно, кто будет моим мужем? — гласит подпись по фото маленькой Зепюр.
"Я буду", — подписано фото маленького Прилучного.
Ранее сообщалось, что Павел Прилучный готовит против бывшей жены, актрисы Агаты Муцениеце, компромат, чтобы забрать у неё сына Тимофея через суд.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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