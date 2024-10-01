Зепюр Брутян показала, как она и Павел Прилучный выглядели в детстве

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Зепюр Брутян опубликовала в "Инстаграме"* свои детские фото и снимок маленького Павла Прилучного.

Фото: https://www.instagram.com/zepyur_brutyan by Инстаграм Зепюр Брутян is licensed under public doman

Зепюр Брутян разместила в социальных сетях фотографии, на которых она и её супруг Павел прилучный запечатлены ещё маленькими детьми.

После этих милых снимков она опубликовала уже совместное фото со звездой сериала "Мажор".

"Интересно, кто будет моим мужем? — гласит подпись по фото маленькой Зепюр. "Я буду", — подписано фото маленького Прилучного.

Ранее сообщалось, что Павел Прилучный готовит против бывшей жены, актрисы Агаты Муцениеце, компромат, чтобы забрать у неё сына Тимофея через суд.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

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