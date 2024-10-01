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Певец Валерий Леонтьев объяснил своё решение выступить в России

0:40
Шоу-бизнес

Певец Валерий Леонтьев рассказал, почему решил снова выйти на российскую сцену.

Певец Валерий Леонтьев объяснил своё решение выступить в России
Фото: https://vk.com/vleontiev by ВК-аккаунт Валерия Леонтьева is licensed under public doman

Стало известно, что Валерий Леонтьев выступит в России в ноябре в рамках концерта в честь юбилейных мероприятий, посвящённых композитору Игорю Крутому.

"Юбилей у автора, с которым работал полжизни! Какие ещё могут быть комментарии моего участия в концерте?" — цитирует слова народного артиста России "МК",

Валерий Леонтьев ранее заявлял о завершении своей сценической карьеры. При этом 75-летний исполнитель хита "Казанова" не отказывается от разовых выступлений.

Уточнения

Вале́рий Я́ковлевич Лео́нтьев (род. 19 марта 1949, Усть-Уса, Коми АССР) — советский и российский певец, композитор и актёр; народный артист Российской Федерации (1996), заслуженный артист Украинской ССР (1987), лауреат премии Ленинского комсомола (1985). 

И́горь Я́ковлевич Круто́й (укр. Ігор Якович Крутий; род. 29 июля 1954, Гайворон, Кировоградская область, Украинская ССР, СССР) — советский, украинский и российский эстрадный композитор, продюсер, пианист, певец. Народный артист Российской Федерации (1996).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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