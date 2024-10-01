Отара Кушанашвили прооперировали: удалили злокачественную опухоль из печени и кишечника

Онкобольному журналисту Отару Кушанашвили провели сложную операцию по удалению опухоли.

Фото: https://vk.com/o.kushanashvili? by ВК-аккаунт Отара Кушанашвили is licensed under public doman

Отар Кушанашвили был вынужден лечь на операционный стол, так как у него нашли злокачественную опухоль в печени и кишечнике.

О хирургическом вмешательстве сообщил Telegram-канал Mash. По информации Telegram-канала, операция длилась почти 12 часов, началась в 7 часов утра и закончилась около 19 часов вечера.

Напомним, что журналисту диагностировали онкологию в июне этого года.

Телеведущему вырезали половину желудка после регулярных процедур химиотерапии.

Ранее Отара Кушанашвили поддержал певец Валерий Меладзе.

Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли - российский журналист и телеведущий. Получил известность в середине 1990-х годов как музыкальный критик и один из постоянных участников программы «Акулы пера».



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