Отара Кушанашвили прооперировали: удалили злокачественную опухоль из печени и кишечника

Онкобольному журналисту Отару Кушанашвили провели сложную операцию по удалению опухоли.
Отар Кушанашвили был вынужден лечь на операционный стол, так как у него нашли злокачественную опухоль в печени и кишечнике.
О хирургическом вмешательстве сообщил Telegram-канал Mash. По информации Telegram-канала, операция длилась почти 12 часов, началась в 7 часов утра и закончилась около 19 часов вечера.
Напомним, что журналисту диагностировали онкологию в июне этого года.
Телеведущему вырезали половину желудка после регулярных процедур химиотерапии.
Ранее Отара Кушанашвили поддержал певец Валерий Меладзе.
Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли - российский журналист и телеведущий. Получил известность в середине 1990-х годов как музыкальный критик и один из постоянных участников программы «Акулы пера».
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