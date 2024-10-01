Ксения Бородина высказалась о смерти Добрынина: мелкая танцевала под его песни

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Звезда "Дома-2" Ксения Бородина отреагировала на новость о смерти певца и композитора Вячеслава Добрынина.

Фото: https://vk.com/club12535192 by ВК-аккаунт Вячеслава Добрынина is licensed under public doman

Ксения Бородина, которая отдыхает сейчас в Турции с возлюбленным Николаем Сердюковым, не прошла мимо новости о кончине композитора Вячеслава Добрынина.

"Светлая память Маэстро. Никогда не забуду, как мелкая танцевала под его песни, потому что мама его постоянно слушала. Очень жаль, каждый день уходят такие невероятные артисты", — высказалась телеведущая в социальных сетях.

Среди самых известных хитов Добрынина такие песни, как "Кто тебе сказал?", "Большая медведица", "Ягода-малина", "Не сыпь мне соль на рану" и другие бессмертные музыкальные композиции.

Уточнения

Вячесла́в Григо́рьевич Добры́нин (имя при рождении — Вячесла́в Галу́стович Анто́нов; 25 января 1946, Москва — 1 октября 2024, Москва) — советский и российский композитор, эстрадный певец. Народный артист Российской Федерации (1996).



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