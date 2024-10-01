Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российские учёные нашли способ переработки парниковых газов в топливо
ЦБ собирается изучить криптовалютные транзакции россиян
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Микроволновка безопасна: когда можно и нужно ею пользоваться
Опытный путешественник назвал предмет, который пригодится для комфортного круиза
Как оформить квартиру стильно и бюджетно: советы дизайнеров
Как кефир может стать причиной проблем с пищеварением
Учёные нашли аналог Марса в ближайшей звёздной системе
Вредные последствия избытка соли: от стресса до гипертонии

Леру Кудрявцеву ужаснул внешний вид представителя правительства Испании: испанский стыд

0:39
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала эпатажный снимок с представителем правительства Испании.

Леру Кудрявцеву ужаснул внешний вид представителя правительства Испании: испанский стыд
Фото: https://t.me/s/lerakudryavtseva by Телеграм-канал Леры Кудрявцевой is licensed under public doman

Лера Кудрявцева опубликовала в своём Telegram-канале фото странного мужчины в платье и ирокезом на голове.

Человек стоял за трибуной с надписью "правительство Испании" на фоне государственного флага Испании и флага Евросоюза.

"Уже можно говорить, что именно так выглядит испанский стыд? На фото официальный представитель правительства Испании", — написала под кадром звезда ТВ.

Ранее Лера Кудрявцева показала взрослого сына Жана, который приехал к ней ночью на мотоцикле.

Уточнения

Королевство Испания территория которого считается 51-й в мире и составляет 504 782 км², подразделяется на 17 автономных сообществ (автономий). Автономные сообщества, которые часто называют автономными областями, в свою очередь, подразделяются на 50 провинций и 2 автономных города.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как правильно приготовить дрожжевое тесто: пошаговый процесс
Еда и рецепты
Как правильно приготовить дрожжевое тесто: пошаговый процесс Аудио 
Ходьба как секрет стройной фигуры: простые советы
Красота и стиль
Ходьба как секрет стройной фигуры: простые советы Аудио 
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Военные новости
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась Аудио 
Популярное
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась

Командование ВСУ наконец отдало приказ об отходе подразделений из Угледара. Зеленский разрешил Сырскому отводить силы. Однако выходить там некому и некуда.

Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы
Простой салат с тунцом, яйцами и картофелем: он готовится буквально за 10 минут
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля Дмитрий Плотников Деяния тхаги-душителей преувеличены или свидетельства правдивы? Игорь Буккер ВС РФ освободили стратегический город ДНР Угледар, уничтожив Чёрных запорожцев Любовь Степушова
Российские боевые роботы "Курьеры" отправляются денацифицировать Украину 
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск
Последние материалы
Российские учёные нашли способ переработки парниковых газов в топливо
ЦБ собирается изучить криптовалютные транзакции россиян
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Микроволновка безопасна: когда можно и нужно ею пользоваться
Опытный путешественник назвал предмет, который пригодится для комфортного круиза
Как оформить квартиру стильно и бюджетно: советы дизайнеров
Как кефир может стать причиной проблем с пищеварением
Леру Кудрявцеву ужаснул внешний вид представителя правительства Испании: испанский стыд
Учёные нашли аналог Марса в ближайшей звёздной системе
Вредные последствия избытка соли: от стресса до гипертонии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.