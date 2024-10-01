Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала эпатажный снимок с представителем правительства Испании.
Лера Кудрявцева опубликовала в своём Telegram-канале фото странного мужчины в платье и ирокезом на голове.
Человек стоял за трибуной с надписью "правительство Испании" на фоне государственного флага Испании и флага Евросоюза.
"Уже можно говорить, что именно так выглядит испанский стыд? На фото официальный представитель правительства Испании", — написала под кадром звезда ТВ.
Ранее Лера Кудрявцева показала взрослого сына Жана, который приехал к ней ночью на мотоцикле.
Королевство Испания территория которого считается 51-й в мире и составляет 504 782 км², подразделяется на 17 автономных сообществ (автономий). Автономные сообщества, которые часто называют автономными областями, в свою очередь, подразделяются на 50 провинций и 2 автономных города.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Командование ВСУ наконец отдало приказ об отходе подразделений из Угледара. Зеленский разрешил Сырскому отводить силы. Однако выходить там некому и некуда.