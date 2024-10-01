Леру Кудрявцеву ужаснул внешний вид представителя правительства Испании: испанский стыд

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала эпатажный снимок с представителем правительства Испании.

Фото: https://t.me/s/lerakudryavtseva by Телеграм-канал Леры Кудрявцевой is licensed under public doman

Лера Кудрявцева опубликовала в своём Telegram-канале фото странного мужчины в платье и ирокезом на голове.

Человек стоял за трибуной с надписью "правительство Испании" на фоне государственного флага Испании и флага Евросоюза.

"Уже можно говорить, что именно так выглядит испанский стыд? На фото официальный представитель правительства Испании", — написала под кадром звезда ТВ.

Ранее Лера Кудрявцева показала взрослого сына Жана, который приехал к ней ночью на мотоцикле.

Уточнения

Королевство Испания территория которого считается 51-й в мире и составляет 504 782 км², подразделяется на 17 автономных сообществ (автономий). Автономные сообщества, которые часто называют автономными областями, в свою очередь, подразделяются на 50 провинций и 2 автономных города.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.