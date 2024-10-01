Шуфутинский высказался о смерти Вячеслава Добрынина: ушёл в Международный день музыки

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Михаил Шуфутинский трогательно попрощался с умершем композитором Вячеславом Добрыниным.

Фото: https://www.instagram.com/mikhail.shufutinsky by Инстаграм Михаила Шуфутинского is licensed under public doman

Михаил Шуфутинский опубликовал в "Инстаграме"* фотографии с Вячеславом Добрыниным, который скончался 1 октября после инсульта.

"От нас ушёл Вячеслав Добрынин, Великий композитор, потрясающий Человек, мой Друг", — написал Михаил Захарович в личном микроблоге.

Исполнитель хита "3 сентября" рассказал, что дружил с Добрыниным с 1975 года. Он уверен, что имя Добрынина можно поставить в один ряд с великими композиторами.

Шуфутинский отметил огромный вклад Вячеслава Добрынина в советскую и российскую песню.

"Прощай, Слава! Мы всегда будем помнить тебя! Он ушёл в мир иной в Международный день музыки, и, наверное, в этом есть какое-то предопределение свыше", — выразил своё мнение певец.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Вячесла́в Григо́рьевич Добры́нин (имя при рождении — Вячесла́в Галу́стович Анто́нов; 25 января 1946, Москва — 1 октября 2024, Москва) — советский и российский композитор, эстрадный певец; народный артист Российской Федерации (1996 год).



Михаи́л Заха́рович Шуфути́нский (род. 13 апреля 1948, Москва) — советский и российский эстрадный певец, шансонье, пианист, исполнитель, музыкальный продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации (2013). Лауреат премий «Шансон года».



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