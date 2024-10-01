Блогера Лерчек застукали за страстным поцелуем с её учителем танцев

Валерию Чекалину, известную как блогер Лерчек, увидели в компании красавца. Звезда интернета целовалась с новым возлюбленным.
Издание Super опубликовала кадры, на которых разведённая с Артёмом Чекалиным женщина, похожая на блогера Лерчек, слилась в страстном поцелуе с неким красавцем.
Издание предположило, что новым избранником многодетной знаменитости стал её тренер по бальным танцам — 36-летний аргентинец Луис Сквиччиарини.
Ранее сообщалось, что певице Ани Лорак сделал предложение победитель конкурса "Мистер Испания" Исаак Виджраку.
Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая. Согласно Forbes в 2020 году занимала седьмое место в Рейтинге самых высокооплачиваемых российских звёзд в Инстаграм.
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