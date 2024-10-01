Блогера Лерчек застукали за страстным поцелуем с её учителем танцев

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Валерию Чекалину, известную как блогер Лерчек, увидели в компании красавца. Звезда интернета целовалась с новым возлюбленным.

Фото: https://www.instagram.com/ler_chek by Инстаграм блогера Лерчек is licensed under public doman

Издание Super опубликовала кадры, на которых разведённая с Артёмом Чекалиным женщина, похожая на блогера Лерчек, слилась в страстном поцелуе с неким красавцем.

Издание предположило, что новым избранником многодетной знаменитости стал её тренер по бальным танцам — 36-летний аргентинец Луис Сквиччиарини.

Ранее сообщалось, что певице Ани Лорак сделал предложение победитель конкурса "Мистер Испания" Исаак Виджраку.

Уточнения

Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая. Согласно Forbes в 2020 году занимала седьмое место в Рейтинге самых высокооплачиваемых российских звёзд в Инстаграм.



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