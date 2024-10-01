Друзья Вячеслава Добрынина рассказали, где похоронят композитора

Выбрано кладбище, где пройдут похороны композитора и певца Вячеслава Добрынина.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, Вячеслава Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом рассказали близкие друзья музыканта.
Друг композитора Вячеслава Добрынина, который скончался сегодня в возрасте 78 лет после перенесённого инсульта, поэт Симон Осиашвили рассказал, что они вместе работали над новой песней. Работу закончить не удалось из-за обострившихся проблем со здоровьем маэстро.
"Слава с самого начала говорил, что наверное это будет последняя песня в его жизни", — цитирует слова Осиашвили SHOT.
Вместе Добрынин и Осиашвили написали такие популярные хиты, как "Не сыпь мне соль на рану", "Бабушки-старушки", "Колодец", "Капля в море" и другие.
Вячесла́в Григо́рьевич Добры́нин (имя при рождении — Вячесла́в Галу́стович Анто́нов; 25 января 1946, Москва — 1 октября 2024, Москва) — советский и российский композитор, эстрадный певец; народный артист Российской Федерации (1996 год).
Симо́н Абрамович Осиашви́ли (род. 4 декабря 1952, Львов, УССР, СССР) — советский и российский поэт-песенник и певец. Заслуженный артист России (2002).
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