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Названа причина смерти композитора и певца Вячеслава Добрынина

Шоу-бизнес

Стали известны подробности о кончине 78-летнего композитора и певца Вячеслава Добрынина.

Названа причина смерти композитора и певца Вячеслава Добрынина
Фото: https://vk.com/club12535192 by ВК-аккаунт Вячеслава Добрынина is licensed under public doman

По информации Telegram-канала Mash, Вячеслав Добрынин скончался в одной из столичных клиник утром 1 октября. Ранее его госпитализировали с инсультом.

Предварительная причина смерти Добрынина — острая сердечная и дыхательная недостаточность. Состояние артиста было осложнено хронической артериальной гипертонией.

Медики активно боролись за жизнь Добрынина, но из-за сбоя в работе почек и других нарушений композитор умер. Ранее он перенёс ещё три инсульта.

По словам менеджера Добрынина, последние два месяца Вячеслав Григорьевич тяжело болел и находился всё время в постели.

Уточнения

Вячесла́в Григо́рьевич Добры́нин (имя при рождении — Вячесла́в Галу́стович Анто́нов; 25 января 1946, Москва — 1 октября 2024, Москва) — советский и российский композитор, эстрадный певец; народный артист Российской Федерации (1996 год), лауреат премии Ленинского комсомола (1986 год).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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