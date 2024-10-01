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Заподозренная в беременности Кожевникова рассказала о методах похудения: общество давит

1:34
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова объяснила почему отказалась худеть на популярном препарате для диабетиков.

Заподозренная в беременности Кожевникова рассказала о методах похудения: общество давит
Фото: https://vk.com/makozhevnikova by ВК-аккаунт Марии Кожевниковой is licensed under public doman

Мария Кожевникова заверила, что не беременна. Она отметила, что сейчас активно пытается привести себя в форму. Для мотивации актриса разместила в "Инстаграме"* фото, на котором она запечатлена стройной в купальнике.

Знаменитость рассказала, что стардает преддиабетом, поэтому ей трудно бороться с лишними килограммами. Затрудняет процесс похудения четыре её беременности, после которых нарушается гормональный фон.

"Не хочу пользоваться кардинальными методами. Мне даже предложили, нынче модный препарат на котором многие худеют, но я не хочу тех побочек, про которые многие умалчивают", — написала Мария в соцсетях.

Кожевникова пожаловалась на то, что испытывает давление со стороны общества.

"Общество давит! Да, не все приходят быстро в себя! А с каждой последующей беременностью это сделать всё сложнее и сложнее!" — рассказала актриса.

Звезда "Универа" поведала, как она борется с лишним весом, проявляя заботу о своём здоровье.

"Использую только диету, физическую нагрузку и бады. Но, к сожалению, это забег на длинную дистанцию степенно, монотонно, не нарушая правил", — поделилась Мария с подписчиками.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Мари́я Алекса́ндровна Коже́вникова (род. 14 ноября 1984, Москва) — российская актриса, получившая известность благодаря роли Аллы Гришко в комедийном сериале «Универ». Мастер спорта (2006), общественный и политический деятель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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