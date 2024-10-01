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Павел Прилучный готовит компромат на бывшую жену Агату Муцениеце, чтобы забрать себе сына

1:02
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный придумал, как забрать сына Тимофея у бывшей супруги, актрисы Агаты Муцениеце.

Павел Прилучный готовит компромат на бывшую жену Агату Муцениеце, чтобы забрать себе сына
Фото: https://vk.com/priluchny2022 by ВК-аккаунт Павла Прилучного is licensed under public doman

Павел Прилучный не согласен с требованием Агаты Муцениеце повысить размер выплачиваемых алиментов на детей — сына Тимофея и дочь Мию. Суд обязал артиста платить не 50 тысяч рублей в месяц, как раньше, а 100 тысяч рублей на каждого ребёнка.

Поводом для новых судебных тяжб стал поднятый актёром вопрос о проживании детей. Он настаивает на том, чтобы сын Тимофей жил с ним.

Прилучный с новой женой Зепюр Брутян забрали к себе на время мальчика и отправились с ним в Геленджик. Ребёнка пришлось перевести на дистанционное обучение.

Как сообщает atas.info, ссылаясь на данные СМИ, что, по слухам, Прилучный якобы готов представить какие-то компрометирующие сведения об Агате Муцениеце перед судом, чтобы забрать себе сына.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1970, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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